Rinnovo Leao | il Lille aiuta così il Milan | ora la firma si avvicina

Stando a quanto riferito dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nel mezzo della settimana potrebbe arrivare la firma di Rafael Leao sul rinnovo di contratto con il Milan. A dare una mano ai rossoneri sarebbe il Lille, pronto a versare nelle casse dello Sporting i 22 milioni di euro indicati dalle sentenze in vari gradi di giudizio. I portoghesi continuano a reclamarne 45, ma nei prossimi giorni si proverà a chiudere la pratica con una sorta di transazione. Se non fosse, il club rossonero non aspetterebbe più.

Maldini e Massara hanno limato negli ultimi dettagli un accordo sull'ingaggio che era già stato trovato più di due mesi fa. Rafael Leao ha regalato un punto importante al Milan contro la Roma. Se non si mette in proprio è sempre pronto a inventare per i compagni com'è successo ieri all'Olimpico con Saelemaekers. Massimo Ambrosini a DAZN parla così di Rafael Leao: 'Il rinnovo sarebbe fondamentale. Credo che il Milan l'abbia messo come priorità, poi ci sono i problemi legati alla multa. È un giocatore forte. L'anno scorso ha fatto vincere il campionato.'

Si dice che una rondine non faccia primavera. Un proverbio che dovrebbe essere modificato come segue: "Rafael Leao fa primavera". Dall'arrivo della bella ...Il nodo più spinoso è quello legato al contenzioso con lo Sporting Lisbona, che chiede 45 milioni per la fuga di Leao al Lilla nel 2018.