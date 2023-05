Riesci a trovare l’ago nel pagliaio? Test visivo impossibile | Se lo vedi sei un genio

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 1 maggio 2023) Quanto pensi di essere bravo nelnel? Mettiti alla prova con questoper scoprirlo. “È comeun ago in un!”: quante volte abbiamo sentito dire questa frase? La usiamo in quelle situazioni in cui è praticamentequello che vogliamo o riuscire a fare qualcosa. Vi è mai capitato? In questodovrete letteralmentenel: nell’immagine, un pattern di pagliuzze, è ben nascosto un ago dello stesso colore della paglia. Un’impresa che per la maggior parte di noi è, ma per alcuni geni deipotrebbe ...