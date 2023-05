Riapre Tiffany a New York | parata di star con gioielli scintillanti

(Di lunedì 1 maggio 2023) Eleganza e sfarzo, sul tappetto azzurro a Newsfilanoe celebrità che sfoggianodel valore di milioni di dollari. L'occasione è la riapertura del flagship store di. Il negozio sulla Fifth Avenue è stato sottoposto a un'ampia ristrutturazione da parte del nuovo proprietario, il rivenditore di lusso francese Lvmh.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2023/05/-a-New--di--con-20230428 video 15501878.mp4"/video"fa parte della tradizione newese", ha dichiarato lo stilista Marc Jacobs, tra i presenti. Il negozio, aperto a New ...

a New York il negozio consacrato da Audrey Hepburn: ribattezzato The Landmark, con un ... si rilancia senza sradicarlo, si riposiziona senza allontanarsi dal sogno collettivo "Prendiamo, ...lo storico negozio sulla Fifth avenue tra alta gioielleria e opere d'arte Una serata, quella di ieri 26 aprile, da ricordare per, che ha celebrato a New York il re - opening ...Il dipinto, che utilizza una tonalità di blu simile al colore che identificasin dal 1845 (scelta all'epoca per la popolarità del turchese tra le pietre preziose), era già apparso nel 2021 in ...

Riapre Tiffany a New York, le star sfoggiano preziosi gioielli TGCOM

Eleganza e sfarzo, sul tappetto azzurro a New York sfilano star e celebrità che sfoggiano gioielli del valore di milioni di dollari. L'occasione è la riapertura del flagship store di Tiffany. Il negoz ...Riapre la boutique sulla Fifth Avenue, a New York: dieci piani e spazio per l’arte «Un investimento senza precedenti», dice il ceo. E un altro primato per Arnault ...