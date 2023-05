Redfall | ecco il trailer di lancio e il gameplay in azione!

(Di lunedì 1 maggio 2023) Arkane Studios ha appena rilasciato un nuovodiper l’imminente. Ve lo proponiamo in questo nostro articolo Da Dishonored e Prey a Deathloop e altri ancora, Arkane Studios ha offerto una serie di esperienze videoludiche eccellenti e di spessore nel corso degli anni e il suo prossimo titolo è ormai dietro l’angolo.vedrà Arkane cimentarsi per la prima volta sia con uncooperativo che con un’ambientazione open world e, in vista dell’imminente uscita, Bethesda ha pubblicato undidiche offre uno sguardo corposo a ciò che il gioco ha in serbo. Ve lo proponiamo qui sotto.: tutta l’azione del nuovodi! Ambientato ...

Per quanto riguarda la difficoltà, insono presenti troviamo ben quattro livelli di difficoltà, Daylight, Dusk, e Midnight mentre il quarto livello si sblocca una volta completato il gioco. ...sarà disponibile dal 2 maggio su Xbox Series X/S e PC (attraverso Game Pass ). Qui sotto potete vedere il trailer di lancio.

Redfall, lo sparatutto in soggettiva di Arkane Austin basato sulla trama che dà ai giocatori la possibilità di annientare i nemici da soli o insieme a un massimo di tre amici, uscirà il 2 maggio. Dovete pazientare un altro po' per leggere le recensioni di Redfall, atteso sparatutto cooperativo open world di Arkane Studios.