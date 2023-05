Reddito di cittadinanza | Meloni | Distinguiamo chi può lavorare da chi non può farlo

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 1 maggio 2023) Con la riforma del Reddito di“noichi puòda chi non può. Confermiamo ed anzi miglioriamo il sostegno per chi non può, ovvero le famiglie in difficoltà. Ma chi puòviene inserito in un percorso di formazione. Infine ci occupiamo del lavoro e delle persone con difficoltà” incentivando le assunzioni. Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia, in un video pubblicato per commentare l’approvazione in Consiglio dei ministri del decreto Lavoro. Il link del video dal profilo Facebook di Giorgia: https://fb.watch/kfwcRilnVo/ L'articolo proviene da Ildenaro.it.