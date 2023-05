Real Madrid | Ancelotti | “Panchina del Brasile? Non ho parlato con nessuno”

(Di lunedì 1 maggio 2023) Carloè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro laSociedad, toccando vari temi tra cui il suo futuro: “Dell’ipotesinon parlo. Mi limito a dire che è una fesseria l’esistenza di una data limite per rispondere alla proposta, visto che non hocon“. Sulle parole del cestista Giannis Antetokounmpo, invece, il tecnico delha detto: “Concordo con lui al 100%. Nello sport non esiste il fallimento, si perde molto di più rispetto a quanto si vince“. SportFace.

