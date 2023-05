Real Madrid | Ancelotti | «Nel futuro servirà un nuovo numero 9»

... nella prima giocava un certo Gabriel Omar Batistuta , nella seconda militava Gheorghe Hagi , che nei due anni precedenti faceva parte della rosa dele dopo la parentesi lombarda andò al ...Commenta per primo Intervenuto in conferenza stampa, l'allenaotre del, Carlo Ancelotti è tornato a parlare del suo futuro (con l'idea Brasile) e del futuro del club che andrà sul mercato alla ricerca di un 9 puro (Osimhen e Vlahovic sono due possibilità) ...Carlo Ancelotti non ama allontanarsi troppo dai temi tecnico - tattici che riguardano la sua squadra, soprattutto alla vigilia di una partita come quella che attende domani il suocontro laSociedad. Stavolta però va oltre, in almeno due occasioni. La prima riguarda il suo possibile arrivo sulla panchina del Brasile: "Non parlo del mio futuro - dice in ...

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...BASKET, EUROLEGA - Buone notizie per il Partizan Belgrado alla vigilia di gara-3 della serie playoff contro il Real Madrid. Le condizioni fisiche di Dante Exum, ...