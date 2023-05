Rapina a mano armata nel Napoletano | malviventi via con soldi e telefoni

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 1 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto, la scorsa notte, nel. In due, casco integrale in testa, puntando una pistola si sono fatti consegnare, da chi era a bordo di un’automobile, cellulari e. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della sezione radiomobile di Marano, un 21enne in compagnia di alcuni familiari stava percorrendo via Nicolosi a bordo della sua auto. Davanti a lui un’utilitaria avrebbe improvvisamente frenato. Una donna sarebbe scesa dal veicolo tentando di liberare la strada da un ingombro, costringendo il 21enne ad una breve sosta. Durante l’attesa, due sconosciuti con caschi integrali, a piedi, avrebbero accerchiato l’auto e puntato una pistola contro il 21enne, pretendendo cellulare e contanti. Sarebbero poi fuggiti. Non ci sono feriti. Indagini in ...