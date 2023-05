Raf martedì 2 maggio a Udine

Leggi su udine20

(Di lunedì 1 maggio 2023) Raf, cantautore italiano fra i più amati, sarà protagonista domani,, in concerto al Teatro Nuovo Giovanni da(inizio ore 21.00). Per l’occasione l’artista porterà in esclusiva regionale ail suo nuovo tour teatrale dal titolo “La mia casa tour”. È stato un anno intenso per Raf, che ha messo a segno un successo dopo l’altro: dopo la parentesi del Due la Nostra Storia Tour con il suo amico di sempre Umberto Tozzi e del suo ritorno in rotazione radiofonica quest’estate con la hit “Cherie”, ha cantato con Guè Pequeno il brano “Ti pretendo XXX”, uno dei grandi classici di fine anni ’80, tornato letteralmente alla ribalta. ARaf presenterà una scaletta fatta di tutti i suoi successi, con pezzi divenuti autentici inni generazionali come “Self Control”, “Ti pretendo”, “Cosa ...