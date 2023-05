Quando pagano l' Assegno unico a maggio 2023? Consulta il calendario Inps - LE DATE

... visto il decreto lavoro voluto dal governo Meloni, si precarizza e sistipendi da fame. ... 'Sono qui per accompagnare il mio bambino di 10 anni che non lo ha mai visto, ci sono venutoero ...Loro lo sanno,bollette fuori da ogni logica, la benzina a due euro, così come un litro di latte. E non basta il teatrino che vede da una parte le promesse di un Governo che si riunisce ...... se non avremo risposte, siamo pronti tutti insieme a continuare la mobilitazione fino anon ... Per questo 'sono stato in Piazza Mario, a Potenza, per festeggiare il Primo Maggio alla ...

Quando pagano Reddito e Pensione di Cittadinanza a maggio 2023 Ecco ISTRUZIONI e GUIDA Gazzetta del Sud