Quando al concerto del 1° maggio a Roma ricordarono Kurt Cobain video | Memories

(Di lunedì 1 maggio 2023) Ai pulsanti con le reaction sui social si dovrebbero aggiungere quelli delle risposte automatiche, come “ok boomer” e “invidia”, dato che da qualche tempo anche ilneno del 1°è motivo di feroci divisioni. Nei fatti, diversi anni fa la festa dei lavoratori veniva celebrata in piazza San Giovanni con un prontuario di artisti del mondo indie e alternative, con il super big atteso a fine serata – ci siamo beccati gli Oasis, gli Iron Maiden, Melissa Auf Der Maur e altri grandi nomi – e presenze fisse durante il giorno. Sul palco salivano i Malfunk, gli Afterhours, i Marlene Kuntz, Vasco Rossi e in una sola occasione erano arrivati i Verdena. Da tempo i gusti sono cambiati al punto che sopra la parodistica Complesso Del Primodi Elio E Le Storie Tese è stata messa una pietra. Chi ha memoria, ...