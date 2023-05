Psv-Ajax | 50 arresti a Rotterdam per la finale di Coppa nazionale

(Di lunedì 1 maggio 2023) Cinquanta, ma i tifosi delle due squadre di casa, il Feyenoord e lo Sparta non c’entrano nulla. Prima delladellad’Olanda tra Psv egiocata ieri al ‘neutro’ del De Kuip la polizia avrebbe infatti fermato circa 50 tifosi. Questi avrebbero tentato di introdurre fuochi d’artificio e razzi all’interno dell’impianto. Ma non solo: secondo i media locali, alcuni degli arrestati sarebbero accusati di discriminazione e vandalismo. Non sono stati segnalati incidenti significativi dopo la partita – vinta dal Psv ai rigori -, come ha affermato il portavoce citato da NL Times. SportFace.

Dat melden de iconen van PSV in de Willy & René Podcast van Omroep Brabant. De twee voetbalbroers zagen dat PSV na strafschoppen van Ajax won, maar werden niet vrolijk van het gedrag van de spelers op ...Ronald Koeman kan na de bekerfinale tussen Ajax en PSV niet meer om Joey Veerman heen. Voor de tweede keer in acht dagen was de Volendammer uitblinker ...