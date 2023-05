Psichiatra uccisa | il compagno | “Eri la nostra Kangurina | piccina ma un vero gigante”

(Di lunedì 1 maggio 2023) Michele Bellandi,di Barbarara Capovani, lada un ex paziente fuori dal Santa Chiara di Pisa, in un lungo post su Facebook la ricorda: "Eri cosi, con quel tuo corpicino esile ma anche forte e scattante: un moto perpetuo, quasi impossibile da fermare, tanto che in famiglia ti avevamo soprannominata(con la K)., è, ma in realtà un: entravi in punta di piedi nella vita degli altri e gliela cambiavi per sempre"

Una fiaccolata per le strade di Cagliari e un minuto di silenzio a Sassari per Barbara Capovani e contro la violenza sugli operatori sanitari. Il primo appuntamento è per le 20 quando il corteo da ...Così il compagno Michele Bellandi, in un lungo post su Fb apparso oggi, ricorda Barbara Capovani,morta dopo essere stata aggredita a Pisa. "Amore mio non so neanche da dove iniziare, ...

Psichiatra uccisa, l’allarme della giudice: “Legge impotente di fronte a questi casi” LA NAZIONE

«La mia mamma era azione, era passione. Mi ha sempre insegnato che ci sono cose su cui non abbiamo controllo ma anche a individuare un piccolo aspetto su cui possiamo avere margine d’azione. Ho cercat ...L’ultimo saluto del compagno a Barbara Capovani, la psichiatra uccisa da un suo ex paziente all’uscita dell’ospedale di Pisa ...