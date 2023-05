Commenta per primo Aumenta la lista delle pretendenti a Harry Kane : stando alla stampa francese, anche ilmonitora l'attaccante del Tottenham .La Vecchia Signora vuole rafforzare il centrocampo visto lo scarso rendimento di Leandro Paredes, che non verrà riscattato dalal termine di questa stagione.Inter, due 'top club' su Barella - I grandi club europei hanno iniziato a monitorare attentamente il gioiello dell' Inter Nicolò Barella . Il giocatore sarebbe dovuto essere una bandiera ed un punto ...

PSG, spunta la Premier su Hakimi | Mercato Calciomercato.com

La situazione in casa Juventus non è delle più semplici. E in queste ultime ore sta facendo molto discutere il 'like' di un calciatore.C'è un po' di tensione tra presidente e d.s., vedremo chi la spunterà: Osimhen, Kolo Muani o qualcun altro Divergenze di vedute ai vertici del PSG. La proprietà del Qatar vorrebbe 'francesizzare' la ...