Psg | Mbappé segna con il portiere fermo | ecco cosa è successo

(Di lunedì 1 maggio 2023) PARIGI - Serata da dimenticare per il Psg , crollato al Parco dei Principi per 3 - 1 contro il Lorient . Una partita da incubo per l a squadra di Galtier , rimasta in dieci per l' espulsione ...

PARIGI - Serata da dimenticare per il, crollato al Parco dei Principi per 3 - 1 contro il Lorient . Una partita da incubo per l a ... L'unica rete dei parigini, segnata da, non è ...Rimasto in dieci già al 20' pt per l'espulsione per doppia ammonizione di Hakimi, ilè apparso lontano dalla forma migliore, con Messi che non sembra più lui eche è andato a segno solo ...Incredibile quanto successo in- Lorient: il portiere ospite pensa al fischio dell'arbitro esegna a porta vuota Incredibile quanto successo in- Lorient: il portiere ospite pensa al fischio dell'arbitro esegna a porta vuota. Nessun fischio e gol regolare, Mvogo ...