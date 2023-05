(Di lunedì 1 maggio 2023) Il futuro di Sergioè in bilico: secondo L'Equipe il difensore spagnolo vuole restare al PSG, ma per rinnovare il contratto...

Dopo aver eliminato, con un bel gol di Antonino Mucilli , i pari età dellaDon Bosco di Genzano Romano , i ragazzi hanno lottato su un terreno non proprio in perfettecontro il ...Tornato il 2 novembre per una manciata di minuti in Champions contro il, Fede ha poi faticato a ... Ma al di là dellefisiche, ci sono le questioni tattiche. Chiesa ha sofferto ...Stefano Pioli (LaPresse) - Calciomercato.itIl Milan ha reso note questa mattina ledel ... L'ex Inter, Juve edovrà restare ai box per diverse settimane e quindi la sua stagione può ...

PSG, le condizioni per il rinnovo di Ramos Calciomercato.com

La Roma avrebbe già le idee chiare qualora José Mourinho dovesse dire addio alla formazione giallorossa in vista della prossima stagione.Su Corsport: "Di Maria finisce ko, ora Max e' appeso ad un filo". Tra i bianconeri i nodi principali si concentrano nel reparto avanzato: anche l’ex ...