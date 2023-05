PSG | Donnarumma | «Siamo tutti delusi | le critiche a Galtier non ci piacciono»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 1 maggio 2023) Le parole di Gianluigi, portiere del PSG, dopo la sconfitta contro il Lorient: «Sentiamo tante cose maconcentrati a finire bene» Gianluigiha parlato dopo la sconfitta col Lorient del PSG. Di seguito le sue parole. SCONFITTA – «. Il Lorient ha fatto una grande partita. Abbiamo perso troppi punti in casa etristi per il pubblico che è venuto allo stadio. Dobbiamo pensare ai punti su cui lavorare, migliorare e mettere a posto in campo. Sentiamo tante cose maconcentrati a finire bene questa stagione, è molto importante per: per il club, per i tifosi. Dobbiamo essere concentrati e lavorare. Abbiamo perso troppi punti in casa e dobbiamo essere incazzati per ...