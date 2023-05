Promo Kena 6 | 99 130GB STAR | minuti illimitati e 130 giga a 6 | 99 euro

(Di lunedì 1 maggio 2023) ... Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Welcome ...

Attiva onlinea 6,99 euro6,99 130GB STAR Attiva subito la6,99 130GB STAR per avere a disposizione un abbonamento mobile che include: minuti illimitati di chiamate ...a 6,99 al mese: ecco i dettagli La tariffa in questione del virtuale low - cost di TIM prevede ogni mese ben 130 Giga di traffico internet in 4G su rete Telecom Italia con velocità ......stesso *** Il momento decisivo nella Serie A TIM e tutto lo sport live su DAZN Scopri lacon ... DAZN - Offerta Commerciale Sky DAZN - Offerta CommercialeDAZN - Offerta Commerciale TIM ...

Kena PROMO: 130GB a soli 6,99 euro al mese HTML.it

Attiva online la promo Kena 6,99 130GB STAR per avere minuti illimitati, sms e 130 giga di traffico a 6,99 euro ...Una delle migliori offerte mobile del momento è stata lanciata indubbiamente da Kena mobile, un operatore virtuale, che opera sotto la rete telefonica di TI ...