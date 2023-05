(Di lunedì 1 maggio 2023) È un Primo maggio particolare: da una parte i sindacati in piazza per una “mobilitazione” contro la perdita del potere d’acquisto dei salari e le politiche insufficienti del governo, dall’altra Gio... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Non tanto la "questione morale" berlingueriana, quanto undi trasformazione, "che deve ... Il Presidente Francesco Cossiga, l'unico a non farsi intimorire daldelle toghe, fino a ...... ovvero quella di trasformare i lavoratori, attraverso unlibero, unito e autonomo dalla ... nella convinzione che "la modernizzazione del mercato del lavoro è unparticolarmente ......francese è che le organizzazioni sindacali non sono state ascoltate nel quadro del... E soprattutto si rendono conto che, contrariamente a quanto dicevano, ilnon è di un'epoca ...

Processo al sindacato Il Foglio

Inchiesta su un paese colpito dall'inflazione, in cui aumenta l'occupazione ma diminuisce il potere d'acquisto delle famiglie. Anche per gli errori di un'agenda sindacale ferma nell'equivoco che a far ...