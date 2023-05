Probabili formazioni Serie A 3-4 maggio | titolari | infortunati | diffidati e possibili novità

Leggi su oasport

(Di lunedì 1 maggio 2023) Si aprirà mercoledì 3la 33ma giornata diA. Otto le partite in programma, di cui la metà con calcio di inizio alle 18.00 e l’altra metà alle 21.00. Il turno, che potrebbe sancire formalmente il nuovo campione d’Italia, sarà completato da Empoli-Bologna e Udinese-Napoli, entrambe calendarizzate giovedì 4alle 20.45. Il Napoli capolista quindi potrebbe vincere lo scudetto anche senza giocare: in caso di passo falso della Lazio contro il Sassuolo (sconfitta o pareggio), gli azzurri sarebbero campioni d’Italia. Con un punto, invece, a prescindere dal risultato della Lazio, la squadra di Luciano Spalletti potrà festeggiare ufficialmente il titolo. Tutta laA TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Diversi gli incroci zona Champions-zona retrocessione ...