Primo maggio | Toti | Lavoro fondamentale per tutti noi

(Di lunedì 1 maggio 2023) (Agenzia Vista) Genova, 012023 "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul. Questo è l'articolo uno del testoche regola le nostre vite: quindi oggi, 1°, voglio dire auguri, auguri anoi, che siamo cittadini di questa Repubblica italiana che i padri costituenti hanno appunto voluta fondata sul. Perché ilè parte, centrale nella vita di ciascuno di noi: è quello che facciamo ovviamente per mantenere le nostre famiglie, ma rappresenta anche il contributo che diamo alla crescita di un Paese, e su questo sempre di più dobbiamo investire". Così il presidente della Regione Liguria in occasione del 1°, Festa dei lavoratori. FbFonte: ...

Abbonati per leggere anche Osservatori FTSE MIB 27.073 - 0,31% Eur/Usd 1,101 - 1,09% Spread 185,61 Dati di mercato Leggi anche Cgil., Cisl e Uil: "Ilè la festa del lavoro, non del ...AGI/Vista - La segretaria del Pd Elly Schlein depone una corona al Sasso Barbato luogo dell'eccidio di Portella della Ginestra, in Sicilia, in occasione delE' quanto emerge dalla rassegna sui menu tipici deldelle Regioni d'Italia che sono stati "apparecchiati" al Villaggio contadino della Coldiretti sul lungomare Imperatore Augusto di Bari ...

Primo Maggio di lavoro per gli addetti alle vendite, tra precariato e turni massacranti: “Mai un… Il Fatto Quotidiano

VERBANIA - 01-05-2023 -- La mobilitazione contro le scelte del Governo è l'annuncio giunto dalle piazze del 1° Maggio in tutta Italia.Concerto primo maggio 2023: i cantanti che si esibiranno al Concertone in piazza San Giovanni in Laterano a Roma. Le informazioni ...