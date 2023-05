Primo maggio | Schlein al corteo di Portella della Ginestra | “Il decreto lavoro è un decreto povertà e precarietà”

(Di lunedì 1 maggio 2023) “Il cosiddettoche oggi il governo vuole varare è in realtà un. Non è la direzione giusta. Si deve andare verso undignitoso, di qualità, più stabile e ben remunerato. Non è possibile che ancora non sia tutelato ildigitale. Si devono potenziare gli ispettori del”. Lo ha detto la segretaria nazionale del Partito democratico, Elly, che ha partecipato alla manifestazione delorganizzata dalla Cgil a. La segretaria del Pd boccia così ildel governo ...

Il 1ºè anche memoria di tante conquiste sindacali e insieme promessa di un impegno che continua per eliminare lo sfruttamento, per avanzare sul terreno delle tutele e dei diritti, per ...Roma, 012023 La premier Giorgia Meloni fa gli auguri per ilagli italiani mentre si appresta ad aprire la seduta del Consiglio dei Ministri nel giorno della Festa del Lavoro. Chigi... come per esempio è stato fatto in Spagna, renderete il lavoro dei giovani più ricattabile, più precario", le parole di Bombardieri, segretario generale Uil, dal palco deldi Potenza. / ...

Torino, un fantoccio di Meloni con il braccio alzato durante il corteo per il Primo Maggio. Bruciate le bandiere di Ue ... La Stampa

AGI - "Oggi è il Primo Maggio: dovremo celebrare tutti insieme la festa dei lavoratori eppure il governo Meloni si riunisce per introdurre il 'decreto precariato' per fare la festa ai lavoratori".