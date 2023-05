Primo maggio | Sbarra a Meloni | Si torni a confronto | non faremo sconti

(Di lunedì 1 maggio 2023) "Adico: un solo albero non fa una foresta. Il pacchetto lavoro in approvazione stamattina è stato adottato senza dialogo e senza approfondimento. Così non va bene. Noi vogliamo credere che il governo voglia riprendere ilma intanto non staremo fermi. La mobilitazione unitaria va avanti, non indietreggeremo di un solo centimetro. Valuteremo i comportamenti e le risposte. Senza preclusioni, ma anche senza farea nessuno". È l'avvertimento che il leader della Cisl, Luigi, lancia all'esecutivo dal palco del 1a Potenza. "Il sindacato c'è: lo sappiano il governo e le associazioni datoriali. E farà fino in fondo la sua parte", ha concluso il segretario generale.

Il 1ºè anche memoria di tante conquiste sindacali e insieme promessa di un impegno che continua per eliminare lo sfruttamento, per avanzare sul terreno delle tutele e dei diritti, per ...Roma, 012023 La premier Giorgia Meloni fa gli auguri per ilagli italiani mentre si appresta ad aprire la seduta del Consiglio dei Ministri nel giorno della Festa del Lavoro. Chigi... come per esempio è stato fatto in Spagna, renderete il lavoro dei giovani più ricattabile, più precario", le parole di Bombardieri, segretario generale Uil, dal palco deldi Potenza. / ...

1 maggio, Festa dei lavoratori: la storia e perché si festeggia La Gazzetta dello Sport

Venerdì 12 maggio alle 19, "I cannibali" sarà presentato alla Liberrima ... ne resta sopraffatto. È lei a parlargli per prima. Proprio lei, una bambina affetta da mutismo selettivo. Tra i due inizia ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...