Primo Maggio | Meloni | Oggi Governo sceglie di lavorare per dare risposte

2023 - 05 - 01 15:32:18 Ambra cita l'articolo 4 della Costituzione Il concertone dela Roma prende il via con il ricordo di Lorenzo Parelli, il 18enne morto nel gennaio 2022 durante l'alternanza scuola - lavoro. A ricordarlo una commossa Ambra, citando l'articolo 4 della ...AGI - 'Oggi è il: dovremo celebrare tutti insieme la festa dei lavoratori eppure il governo Meloni si riunisce per introdurre il 'decreto precariato' per fare la festa ai lavoratori'. Giuseppe Conte , ...FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca, Festa dei Lavoratori: cortei in tutta Italia. Foto La manifestazione principale di Cgil, Cisl e Uil si è tenuta a Potenza, ...

Primo Maggio, al corteo di Torino i pupazzi degli esponenti del governo Il Fatto Quotidiano

Ma la riflessione, in questo Primo Maggio risparmiato dalla pioggia data quasi per certa alla vigilia, viene affidata anche a due lavoratori di settori in qualche modo più sotto i riflettori in questo ...Utilizza solo immagini e fotografie rese disponibili a fini promozionali (“for press use”) da case discografiche, agenti di artisti e uffici stampa. Usa le immagini per finalità di critica ed ...