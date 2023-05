Primo maggio | maltempo sposta festa a tavola | ecco i menu locali

(Di lunedì 1 maggio 2023) Illadove anche se fave e pecorino sono un piatto quasi obbligato in diverse aree del centro Italia, la tradizione regionale può contare per ladel Lavoro su moltilungo la Penisola dal pane cunzato della Sicilia alla frittata di maccaroni della Campania, dal caciocavallo impiccato con bruschetta della Basilicata alla piadina con lo squaquerone della romagna, dal pane e pecorino della Sardegna ai vovi e sparasi del Veneto e molto altro. È quanto emerge dalla rassegna suitipici deldelle Regioni d’Italia che sono stati “apparecchiati” al Villaggio contadino della Coldiretti sul lungomare Imperatore Augusto di Bari con decine di migliaia di persone ...

Sono legate a un episodio avvenuto a Chicago nel 1886, quando si lottava per la giornata di 8 ...I sindacati confederali provinciali di Cgil, Cisl e Uil hanno prescelto la Valle dell'Ufita quale luogo simbolo per la manifestazione del. Difesa della Piattaforma logistica, a rischio ...Sarà unin trasferta quello per i lavoratori casertani. I sindacati Cgil, Cisl e Uil di Caserta, infatti, saranno presenti con delle proprie delegazioni alla manifestazione nazionale indetta dai ...

“Per un 1° maggio alternativo – Manifestazione in piazza Venezia, per solidarizzare con tutti i lavoratori sfruttati e le categorie “invisibili”, rivendicare una profonda riforma della “democrazia sin ...Quella domenica del primo maggio 1994, Ayrton Senna sapeva che la gara che avrebbe affrontato, sarebbe stata la più difficile mai disputata. Sono trascorsi ventinove anni ma quel weekend di Imola è ri ...