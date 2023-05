Primo Maggio le piogge dove sono finite?

I sindacati francesi hanno organizzato per oggi la tredicesima giornata di mobilitazione contro la riforma delle pensioni voluta dal presidente Emmanuel MacronAmbra Angiolini e Fabrizio Biggio alla conduzione del Concerto dela Roma. Appuntamento sul palco di Piazza San Giovanni in Laterano dove si alterneranno artisti italiani e internazionaliPoco dopo avere pubblicato questa storia, Alessia ha postato anche un video per il: occhiali scuri, maschera per il viso, turbante che raccoglie i capelli, accappatoio e tacchi a spillo, ...

Primo maggio: corteo a Portella della Ginestra con Elly Schlein Agenzia ANSA

Per Torino sarà un 1° maggio d'emergenza Lavoro, casa e diritto alle cure sono il cuore della manifestazione promossa dai sindacati: «Difendiamo la Costituzione e la Resistenza, c'è un filo che lega i ...