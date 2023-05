Primo maggio | Landini | Avanti con la mobilitazione

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 maggio 2023) "Se dal governo non avremo risposte, noi siamo pronti a continuare lafinché non avremo ottenuto i risultati e i cambiamenti di cui abbiamo bisogno. Per noi la Costituzione non è da celebrare perché compie 75 anni, ma perché è un riferimento per cambiare il Paese e fare le riforme". Lo ha dichiarato il segretario generale della CGIL, Maurizio, dal palco della manifestazione per il 1°a Potenza. "Come si fa a dire a un giovane che per lavorare sarà pagato 700-800 euro con una precarietà senza fine da sé?", ha aggiunto, sottolineando che, se il governo da un lato afferma di voler andare incontro alle richieste del sindacato con il taglio del cuneo fiscale, dall'altro "ha rimesso in piedi voucher. Ma chi glielo ha chiesto?". E ancora: "Si è tagliata la sanità, ...