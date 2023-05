Primo maggio | Festa dei Lavoratori | cortei e manifestazioni in tutta Italia Foto

(Di lunedì 1 maggio 2023) La manizione principale di Cgil, Cisl e Uil si è tenuta a Potenza, ma in tutto il Paese sono stati organizzati eventi per celebrare questa giornata. Da Torino a Milano, da Trieste a Portella della Ginestra: le immagini deida

, festa del Lavoro. Quest'anno, però, oltre alle tradizionali celebrazioni per la giornata dedicata ai lavoratori - dal Concertone di Piazza San Giovanni alla manifestazione unitaria di ...Il decreto lavoro è stato approvato oggi,, dal Consiglio dei ministri convocato dalla premier Giorgia Meloni. Poche le novità previste rispetto alle anticipazioni dei giorni scorsi, per ...sotto la pioggia in quasi tutta l'Italia che anche nei prossimi giorni dovrà fare i conti con rischio nubifragi e alluvioni. Il mese appena iniziato sarà per la prima settimana all'...

Insieme a condizioni di piena sicurezza". A sostenerlo, in un post sul suo profilo Facebook, intitolato 'Buon Primo Maggio' è il presidente della regione, Stefano Bonaccini. "In Emilia-Romagna - ...Nella giornata della Festa dei lavoratori stamane a Genova sono scesi in piazza i militanti di Lotta Comunista, che si sono ritrovati in piazza Caricamento, hanno attraversato le vie del centro fino i ...