Primo maggio | Elly Schlein | Decreto Meloni è provocazione insopportabile

(Di lunedì 1 maggio 2023) “Ilannunciato è una. Ruba il futuro alle prossime generazioni ed è una sentenza di condanna alla precarietà. Il taglio del cuneo è nettamente insufficiente, se pensiamo che neltrimestre di quest’anno l’inflazione ha superato di ben 7 punti l’aumento delle retribuzioni. Si parla di estendere i voucher e liberalizzare i contratti a termine, è l’esatto contrario di ciò che serve”. Lo dice la segretaria del Pd, intervistata da ‘La Stampa’. “Si dà anche la possibilità di derogare alla contrattazione con accordi tra le parti: ma non ci sono parti alla pari tra chi può offrire lavoro e chi ne ha bisogno. Con questoi lavoratori saranno più ricattabili. E aggiungo che la convocazione dei sindacati la sera prima, ...

Inflazione, Fed e Bce pronte al nuovo rialzo dei tassi diLa prossima decisione della Federal Reserve americana sui tassi arriverà a metà settimana ... pur continuando a crescere (+1,1% nel...Sul dl lavoro: Festeggiamo ilin modo significativo, mettendo risorse importanti sul lavoro. ricordiamoci perché abbiamo i 4 miliardi, perché i fondamentali economici vanno bene, con un Pil un po' superiore alle ...Saranno oltre 50 gli artisti che saliranno sul palco di San Giovanni per la 33esima edizione del Concerto delpromosso da Cigl, Cisl e Uil , trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia a partire dalle 15.15. Per la sesta edizione consecutiva alla conduzione ci sarà Ambra ...

È da poco partito da barriera D'Azeglio, sulle note de "L'inno dei lavoratori", il tradizionale corteo del 1 maggio, che proseguirà con la deposizione delle corone al Monumento al Partigiano e alla la ...