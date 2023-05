Primo Maggio di lavoro per gli addetti alle vendite | tra precariato e turni massacranti | “Mai un festivo libero E siamo schiavi degli indicatori di performance”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 maggio 2023) “Perché protestiamo contro le aperture festive? Solo chi non ha mai lavorato in un negozio o in un centro commerciale può credere alla favola deinelle festività.perennemente sotto organico, non c’è abbastanza personale per turnare. Io da quandonel settore non ho mai visto una domenica o un giorno di festa liberi. E ormai sono cinque anni che faccio la commessa”. A raccontare a ilfattoquotidiano.it la sua esperienza come addettaper una grande catena di abbigliamento è Milena (nome di fantasia, ndr) e la sua testimonianza è molto simile a quella di molti altri colleghi del settore del commercio e della Gdo che anche questosaranno al. “Ho iniziato con un contratto di stage: 40 ore settimanali a ...