Primo Maggio di guerriglia in Francia | black block scatenati | 10 poliziotti feriti | 200 arresti video

(Di lunedì 1 maggio 2023) Quasi 200 persone fermate inper le violenze e gli scontri durante le proteste delcontro la riforma delle pensioni. Il dato è stato fornito dal ministero dell’Interno di Parigi, secondo cui almeno dieci agenti di polizia sono rimastinella capitale e ricoverati in ospedale. A Parigi si contano 68 fermi, 40 a Lione e 29 a Nantes, dove si registra anche il ferimento di quattro agenti.in, tutti contro la riforma delle pensioni Grossi petardi sono stati lanciati contro la polizia da decine di manifestanti vestiti di nero che precedevano la testa del corteo per ilin partenza da Place de la République, sotto una pioggia battente, a Parigi. Diverse attività commerciali sono ...

AGI - Il Concertone delinizia con un omaggio a Lorenzo Parelli, il ragazzo di 18 anni morto nel gennaio 2022 durante uno stage per l'alternanza scuola - lavoro . Sul palco con Ambra, che ha citato l'articolo 4 ...In un video precedente, davanti a un edificio distrutto a Soledar, Prigozhin ha detto che ilè l'anniversario della fondazione di Wagner e che se il gruppo è destinato a morire, "non è ...Agamenone ha pescato alturno il francese Hugo Gaston (106 Atp e testa di serie numero 4), il ... ORDINE DI GIOCO TABELLONE SINGOLARE TABELLONE DOPPIO QUALIFICAZIONI 12023

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...La formazione gialloblù si è infatti regalata il successo per 3-1 sulla Cucine Lube in gara 1, giocata di fronte ai quattromila spettatori entusiasti della BLM Group Arena.