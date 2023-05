Primo Maggio | corteo a Milano dei sindacati con pioggia e vento

(Di lunedì 1 maggio 2023) E' arrivato in piazza della Scala il tradizionaledelorganizzato daiche ha visto, secondo la Questura, circa 2.000 persone sfilare in una brutta giornata di ...

ROMA - Non si placano le tensioni tra sindacati e governo. I leader di Cigl, Cisl e Uil, nei loro comizi delda Potenza, mandando messaggi chiari alla premier. Proprio mentre il Consiglio dei ministri è riunito per varare il decreto Lavoro con la riforma del Reddito di cittadinanza , il taglio ...È iniziata questa mattina sotto la pioggia battente a Potenza, in piazza Mario Pagano, la manifestazione nazionale delindetta a Potenza da Cgil, Cisl e Uil. Dalle prime ore della mattina lavoratori e lavoratrici sono arrivati da tutta Italia per partecipare alla manifestazione che, per la prima volta, si ...... in questa giornata si ricordano tutte le lotte per i diritti di lavoratrici e lavoratori, originariamente nate per la riduzione della giornata lavorativa; proprio il 1°1867 a Chicago entra ...

Il suo primo impiego è quello di tecnico teatrale: in particolare, Fabrizio Biggio si occupava delle luci e della scenografia. Si trattava di un impiego faticoso, eppure capace di dargli il necessario ...La manifestazione nazionale per il Primo Maggio di Cgil, Cisl, Uil è in corso a Potenza. L’attualità dei principi e dei valori della Costituzione, a 75 anni dalla sua promulgazione, sarà l’argomento c ...