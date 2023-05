Prima ne parla | poi | Storace fa a pezzi la Schlein | la frase che svela cos' è il Pd

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 maggio 2023) Ci mancava Fausto Bertinotti, a elogiare il diritto all'eleganza di Elly. Come un Soumahoro qualsiasi. Con l'armocromista, in questo caso. Pure l'antico capo di Rifondazione comunista si è infilato nella diatriba, premiando la “svolta” della nuova leader. Ma quando Bertinotti ti dà ragione, nel Pd sofferente ti devi sempre chiedere dove hai sbagliato. Però a Elly servirebbe anche l'armocronista, in questo caso, perché suscita davvero curiosità il fatto che la segretaria del Pd si lamenti della discussione attorno alle sue scelte abbastanza stravaganti per molti. E non è questione di consulenti di immagine, perché può darsi che abbia ragione chi dice che ne facciano uso diversi vip. Ma fa aggrottare un po' le ciglia il costo delle prestazioni, quasi uno schiaffo alla miseria con quel qualche centinaio di euro l'ora sborsati dalla leader della sinistra. Un ...