Prima Divisione femminile | spettacolo Quarto Mondo | è sua la serie D

(Di lunedì 1 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCon l’entusiasmante vittoria della finale play off della, ilconquista la promozione inD.dentro e fuori dal campo con una cornice di pubblico degna delle grandi occasioni, un pubblico che ha voglia di rivedere una squadradi pallavolo Avellinese di nuovo nei campionati che contano. È netto il 3 a 0 imposto nella finale disputata sabato presso la palestra di Rione Ferrovia “Tedesco” contro la Polisportiva Toriello (25-17, 26-24, 25-12). Passa dalle mani del capitano, Federica De Vito, il degno epilogo della stagione: è suo l’ace decisivo che chiude il match e fa esplodere di gioia i tifosi assiepati sui gradoni. Lo slogan della squadra, che poi è anche la loro ...

Nonostante ciò, restò ladella città sotto due patroni: San Giorgio patrono di Ragusa ... San Giorgio e il Diavolo Si racconta in Sicilia che San Giorgio,di essere cavaliere e ...Basket: si è chiuso l'11° turno di ritorno del girone F. Basket: a segno le prime della classe Comense e Mariano Bianco Si è chiuso ieri con ben quattro posticipi l'11° turno ...Alla gara d'esordio Daniele Alessandro Folli , allacompetizione da Arco Istintivo Over 20 ... Maurizio Egi ha ottenuto il trentesimo posto nellaCompound Over 20 maschile con 387 punti.

Basket Prima Divisione: a segno le prime della classe Comense e Mariano Bianco Prima Como

Sei anni fa arrivò una fase molto importante per la stagione 2 de L'Attacco dei Giganti. Ma quasi nessuno si accorse di questo gesto di Reiner e Bertholdt.Anche ad aprile gli Arcieri della Martesana di Bellinzago Lombardo hanno continuato a gareggiare, in attesa delle gare che organizzeranno. Buoni piazzamenti per gli Arcieri Sono state le classi giovan ...