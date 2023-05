L'11 aprile,ha dichiarato che le sue forze, a capo dell'assalto, controllavano oltre l'80% della città. Il Gruppo Wagner è stato coinvolto in diversi conflitti, tra cui Siria, Libia e ...Il ministro degli Esteri Lavrovgli Stati Uniti, accusandoli di "distruggere la ... Nuova minaccia del leader della Wagnerche incita i suoi mercenari a non fare prigionieri: "...... e secondo i russi che le hanno pubblicate sempre su Telegram stesso canale usato da... all'opposto nord di Sebastopoli, nella zona in cui la penisola crimeana sial resto dell'...

Prigozhin attacca Mosca: “Se moriremo non sarà colpa degli ucraini ma dei nostri burocrati” Globalist.it

(Adnkronos) - La Russia sostiene di aver respinto un attacco condotto con droni ucraini contro Sebastopoli, in Crimea. Lo ha reso noto in un post su Telegram Mikhail Razvozzhayev, governatore della ci ...Prigozhin ha affermato che i soldati di Wagner hanno bisogno di almeno 300 tonnellate di proiettili di artiglieria al giorno per continuare l'assalto a Bakhmut ma non ne ricevono ...