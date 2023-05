Il mese di maggio è iniziato con il maltempo in Italia, con piogge diffuse, temporali e nubifragi. Secondo le, un ciclone sta interessando l'Italia nella giornata dell'1 maggio e continuerà anche nel corso della settimana appena iniziata. La primavera sta quindi mostrando ancora il suo lato più ...Per la giornata di oggi, Primo Maggio, lenon sono delle migliori. Almeno per quanto riguarda le attività all'aria aperto e le scampagnate. La Protezione Civile regionale ha emanato un bollettino con avviso 'giallo' in ...Allertagialla Le immagini del satellite ci mostrano tutte le regioni coperte dalla ... QUI TUTTE LE

Previsioni meteo, quel ciclone arrivato dall'Europa del Nord: piogge e temporali almeno fino a metà settimana la Repubblica

La prima parte di maggio, comprendendo quindi anche la Festa dei Lavoratori, sarà caratterizzata da un flusso di correnti instabili in discesa dal Nord Europa fin verso il bacino del Mediterraneo. Qui ...Previsione meteo aggiornata per l'Italia di mercoledì 03 maggio Condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso pressoché ovunque salvo nuvolosità variabile e qualche residuo piovasco al mattino sulla Roma ...