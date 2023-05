Previsioni del tempo in Campania | meglio stare attenti a Caserta

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 1 maggio 2023) Amici Campani: benvenuti, ecco l'appuntamento quotidiano con ledel! Chefarà oggi ae non solo? Scopriamolo! Napoli ed area Vesuviana Buongiorno e benvenuti alledel meteo di oggi per la città di Napoli. Attualmente, il clima qui è caratterizzato da pioggia moderata (rain) con un'umidità del 86%. La temperatura media è di 15.26 gradi Celsius, con una minima di 15.15 e una massima di 16.14. La velocità del vento è di 6.06km/h e la percentuale di nuvolosità raggiunge il 100%. Da questa situazione climatica e meteorologica, suggeriamo a tutti i cittadini di Napoli di preattenzione e cautela negli spostamenti all'aperto, specialmente per coloro che utilizzano mezzi di trasporto non protetti dalla pioggia. Si consiglia anche di ...