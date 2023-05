Postepay | questa nuova truffa sta terrorizzando gli utenti | a cosa stare attenti

Leggi su computermagazine

(Di lunedì 1 maggio 2023) Unastatutti glidi. Con questo nuovo raggiro bisognamolto: come difendersi. Non finiscono mai i raggiri ai danni deglidi, che in queste ore stanno denunciando un nuovo raggiro ai danni di tutti i possessori della carta. Bisogna fare molta attenzione all’ultimo pericolo, con questo trucco vi svuotano il conto. Andiamo a vedere l’ultimo fenomeno che si sta diffondendo per tutti i possessori della carta. Attenzione all’ultimo pericolo sulla piattaforma – Computermagazine.itNel corso di questo 2023 abbiamo visto un aumento dei raggiri ai danni di tutti glidi Poste Italiane. In queste ore è spuntato fuori un nuovo trucco ...