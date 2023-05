Più soldi ai lavoratori e sgravi per chi assume Tutte le novità del decreto Lavoro

Leggi su formiche

(Di lunedì 1 maggio 2023) “Tagliamo il cuneo contributivo di quattro punti percentuali. È il più importante taglio delle tasse suldegli ultimi decenni”. Fino alla fine di quest’anno il taglio sarà di sei punti percentuali per chi ha redditi fino a 35 mila euro e di 7 punti per chi ha un reddito più basso”. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, scandisce queste parole all’interno di un video che rii contenuti salienti del, approvato proprio oggi dal Consiglio dei ministri. Non nasconde una buona dose di soddisfazione, la premier. Perché, dice nel video, “sono contenta che il governo abbia voluto celebrare il Primo Maggio non con le parole ma coi fatti”. Tornando al taglio del cuneo (reso possibile grazie allo stanziamento di oltre quattro miliardi), che porterà nelle tasche deicon ...