(Di lunedì 1 maggio 2023) Cremonese e Lazio in campionato, Inter in semifinale di Champions, il Milansul sostegno dei suoi tifosi per vivere un maggio da sogno. I ...

Cremonese e Lazio in campionato, Inter in semifinale di Champions, il Milansul sostegno dei suoi tifosi per vivere un maggio da sogno. I ...Ci sono volti già noti come il portiere Mareggini, il difensore, il centrocampista tutto fare ... Branca, Borgonovo e soprattutto di capitan Dunga, la società può contare su una rosa chead ...Anche il Milan la prossima estate andrà alla ricerca di una primada poter alternare a ... che al Milan ormai sembra essere alla fine di un ciclo non rientrando più nei piani di Stefano. Se ...

Pioli punta sul fattore San Siro. Derbissimo: code all'alba per i biglietti Gazzetta

La partita contro la Roma non è stata il migliore spot possibile per il calcio italiano. Una partita ricca di errori individuali e spezzettata da miriadi di falli non è di ...Milan, le condizioni di Tomori dopo il colpo subito contro la Roma: il difensore non preoccupa e punta la Lazio.