Phisikk du role – Re Carlo III | il più bello del reame

(Di lunedì 1 maggio 2023) “Se fossi nato nel 1925 e ventun anni dopo, nel 1946, avessi trovato in una cabina elettorale la scheda referendaria per scegliere tra monarchia e Repubblica, non avrei avuto neanche un attimo di esitazione nel disegnare una x grande come una casa su Repubblica.” Questo pensavo da ragazzo, dopo i miei primi incontri ravvicinati con la Storia contemporanea nelle aule scolastiche. E così, dopo aver accolto il senso del vivere in democrazia, grazie anche ad un’eccellente maestra romagnola che aveva conosciuto in via diretta il cortocircuito fascio-monarchico, non avevo più dubbi sulla forma-Stato preferita. Non riuscivo a capire, infatti, come si potesse tollerare un capo di Stato non scelto dal popolo ma insediato nel trono perché figlio di un altro personaggio capitato lì con lo stesso criterio: “ius sanguinis”, come si dice per far vedere che si conosce il latino. Insomma: la monarchia ...