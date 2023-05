Partizan-Real Madrid in tv | canale | orario e diretta streaming gara-3 playoff Eurolega 2022 2023 basket

Leggi su sportface

(Di lunedì 1 maggio 2023) Il, l’e le indicazioni per vedere intv, sfida valida come-3 deidell’di. Terzo atto della serie sicuramente più accesa di questa fase: la formazione di mister Obradovic è riuscita nell’impresa di centrare due vittorie in Spagna, e ora ha la possibilità di chiudere i conti davanti al proprio pubblico. Il tutto, a pochi giorni dalla rissa scoppiata in-2. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di martedì 2 maggio, mentre di seguito ecco le indicazioni per vedere indi ...