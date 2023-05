Pari col Napoli | festa a Salerno | in migliaia accolgono la squadra al rientro I calciatori salutano i tifosi | ovazione per Dia

(Di lunedì 1 maggio 2023)disi sono radunati aall’esterno dello stadio Arechi per accogliere la Salernitana aldae festeggiare ilconquistato al Maradona. Un risultato storico per ladi Paulo Sousa che, grazie al nono risultato utile consecutivo, è a un passo dalla salvezza., staff e dirigenti hanno salutato la folla dalla terrazza che affaccia sul varco 25. Oltre a cori di sostegno e di ringraziamento, non sono mancati sfottò all’indirizzo dei cugini partenopei. Acclamatissimo Dia, autore del gol del, il dodicesimo della sua stagione. Il senegalese è sceso anche nello spazio antistante il cancello dietro il quale erano assiepati i, incassando un’autentica standing ...

Auditel ieri sera, 30 aprile 2023 Sfida Rai1 e Canale 5: "La sposa"con "Guinness " Lo ... Crossword Mysteries - Proposta di omicidio , la nuova serie televisiva di Hallmark ha tenuto...All'11' Verdi smarca in area Kallon che va al tiro ma Vasquezcorpo manda in corner. Al 17 la ...da un difensore ma Doveri lascia correre e dopo sei minuti di recupero il match termina. " Foto ...... che nell'ultimo mese (due sconfitte esterne e dueinterni contro avversarie di bassa ... A piccoli passi (è la squadra che insiemeCagliari ha pareggiato di più) il Como ha recuperato punti e ...

Pari col Napoli, a Salerno caroselli e fuochi d'artificio Agenzia ANSA

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...“Che goduria”. Festeggiano i tifosi sulla pagina Fb di 'Io tifo Salernitana' e subito parte lo sfottò ai supporters del Napoli che già pregustavano per ...