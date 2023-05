Paperoni in Parlamento | sapete chi è il politico più ricco d’Italia?

(Di lunedì 1 maggio 2023) Ini soldi non mancano certo. Lo stipendio dei parlamentari è ben oltre la media. Scopriamo, tuttavia, chi sia il piùin assoluto. I soldi non fanno la felicità, ma in qualche modo la procurano. Molto spesso si tende a ritenere che l’essenza della vita sia deposta in altri fattori. I valori veri dell’esistenza umano non sono certo legati al vile denaro. Eppure perché piace così tanto essere ricchi? In tanti si accontentano di un lavoro nella media per una vita nella media. Altri, invece, pochi fortunati oseremmo dire, possono ambire a conquistare vette molto alte. Ilpiù: ecco chi è – Foto Ansa – DirettaNews.comCarriere sfavillanti e vite segnate da lusso e vizi. Un privilegio che non tutti possono avere, ma a cui hanno diritto solo pochi eletti. Il divario sociale, infatti, sta ...

... mentre spicca il reddito complessivo dichiarato da Matteo Renzi ; non essendo stati nel 2021 in, risultano basse le dichiarazioni di Giuseppe Conte e Carlo Calenda ma, per quanto riguarda ......, che nell'imponibile 2022 presenta solo 7 euro ma ha dichiarato il reddito da Europarlamentare in Belgio come tutti gli altri eletti alUe. Non ha dichiarato redditi il consigliere FdI ...... mentre spicca il reddito complessivo dichiarato da Matteo Renzi ; non essendo stati nel 2021 in, risultano basse le dichiarazioni di Giuseppe Conte e Carlo Calenda ma, per quanto riguarda ...