Paolo Bertolucci attacca Holger Rune | “Si comporta come un bambino viziato”

Leggi su oasport

(Di lunedì 1 maggio 2023)fa sempre parlare di sé nel bene e nel male. Il talentuoso tennista danese (n.7 del mondo) è stato sconfitto ieri nell’ultimo incontro in programma sul campo del Manolo Santana Stadium a Madrid (Spagna), nel terzo turno del Masters1000 sulla terra rossa della Caja Magica. E’ stato il padrone di casa Alejandro Davidovich Fokina (n.35 ATP) a trionfare dopo oltre tre ore di gioco con lo score di 7-6 (1) 5-7 7-6 (5). Tuttavia, a far discutere è stato ilmento in campo tenuto dal giovane classe 2003., infatti, è stato beccato più volte dal pubblico spagnolo in merito a un episodio sul finire del primo set. Ci si riferisce alla contrarierà mostrata da Davidovich Fokina rispetto a una chiamata del sistema “Foxtenn” che aveva ravvisato in campo un servizio del danese, quando in realtà l’iberico ...