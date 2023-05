Pandemia | salute e libertà nella puntata di Fides in onda questa sera su NapoFlix

(Di lunedì 1 maggio 2023) Si parla didiche andrà inalle 22.30 su, canale 86 in Campania. Si parla di diritti costituzionalmente garantiti nonostante durante l’emergenza pandemica lasia diventata una parola vuota. “La settimadinasce dall’esigenza di spostare l’esame del periodo delladai soli vaccini ad altre questioni che hanno interessato i cittadini italiani – spiega Rosa Criscuolo, ideatrice e conduttrice del format tv -. La corte costituzionale ha fissato dei punti molto importanti in merito alla soppressione temporanea dei diritti avvenuta tramite la decretazione di urgenza, e le sentenze ...

È una grandezza che rappresenta piuttosto bene lo stato didelle imprese e della loro ...1%, sono ormai lontanissimi i mesi immediatamente dopo lain cui era in doppia cifra, a causa ......- e confido molto che il prossimo 20 maggio anche l'Oms dichiari la fine della. Siamo pronti in caso di emergenze ad intervenire tempestivamente per continuare a salvaguardare la...... come quello affrontato durante il lockdown a causa della. Quest'anno l'azienda e la sua ... trovare e sostenere progetti che contribuiscono a migliorare in modo diretto lae il ...

Covid, le 5 varianti in circolazione in Italia che causano i contagi Sky Tg24

Si parla di Salute e libertà nella puntata di Fides che andrà in onda questa sera alle 22.30 su NapoFlix, canale 86 in Campania. Si parla di diritti costituzionalmente garantiti nonostante durante l’e ...Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha firmato l’ordinanza che modifica le regole sull’uso delle mascherine in ospedale, limitando notevolmente, ...