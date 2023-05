(Di lunedì 1 maggio 2023) Mastica amaro il Direttore Tecnico della Nazionale italiana diRiccardodalle Qualificazioni per gli Europei 2024, arrivata ufficialmentela sconfitta con la Francia per 41-27, risultato che ha condannato gli azzurri al terzo posto del gruppo 8, non rientrando purtroppo nel giro delle miglioridella classe. Il coach infatti nel post partita con i transalpini ha espresso tutto il suo disappunto sul regolamento: “Era veramente difficile metterla sul piano della differenza reti contro un’avversaria così forte – ha detto– La Francia ha mostrato da subito un livello incredibile nonostante le assenze. Si è visto a inizio partita, dove anche questa volta c’era un pivot immarcabile. Nel ...

La squadra ditornerà in campo domenica contro la Francia nell'ultima decisiva giornata per le qualificazioni all'Europeo.La squadra ditornerà in campo domenica contro la Francia nell'ultima decisiva giornata per le qualificazioni all'Europeo.

Pallamano, Trillini dopo l'eliminazione dell'Italia: "Noi più forti di altre terze che sono passate" OA Sport

Mastica amaro il Direttore Tecnico della Nazionale italiana di pallamano Riccardo Trillini dopo l'eliminazione dell'Italia dalle Qualificazioni per gli Europei 2024, arrivata ufficialmente dopo la sco ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...