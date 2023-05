Pallacanestro Varese salva e Pelligra esulta | “Renderò club forte e solido in futuro”

Erano gli anni d'oro dellaitaliana, ormai un lontano ricordo. Il gm Lello Morbelli ...ha un primato (12 successi nella massima manifestazione continentale) grazie ai 5 successi di...I voti ai giocatori dellaletti da chi li ha assegnati, il nostro Damiano Franzetti che ha raccontato per noi la partita di basket valida la 26a giornata di Serie A Openjobmetis- Givova Scafati 95 -..."Le vittorie interne cone Reyer Venezia, settori giovanili di grande rilievo di società di A1, nobilitano il percorso di questa squadra dopo la vittoria del titolo piemontese - ...

Torna il camp ludico-sportivo per rendere le vacanze di bambini e ragazzi un’occasione di divertimento e di crescita. Con una novità a tema pallacanestro: alla scuola Silvio Pellico di Varese, dal 19 ...La trasmissione di martedì andrà come sempre in diretta sulla homepage di VareseNoi.it, sulla sua pagina Facebook (e su quella de Il Basket Siamo Noi) e sul suo canale Youtube ...