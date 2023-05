(Di lunedì 1 maggio 2023) Ledi undi taglia media sono state scoperte stamane neldel Cansiglio (Belluno) in. Il ritrovamento è stato fatto da un volontario che accompagna la forestale nel ...

Orso, impronte in un bosco del Veneto: la zona è frequentata dagli escursionisti leggo.it

