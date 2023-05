Oroscopo Paolo Fox 2 maggio 2023 | martedì affascinante per Sagittario

Leggi su ultimora.news

(Di lunedì 1 maggio 2023) L'diFox del 2è pronto a rivelare che cosa aspettarsi dalle stelle in questa giornata in cui la Luna transita in Bilancia. C'è chi saràe chi otterrà alcuni vantaggi. Vediamo le previsioni astrologiche diFox di, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.diFox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - L'diFox dell'Ariete vi mette in guardia dall'opposizione della Luna che porterà stress e un calo fisico. Tenetevi alla larga dagli scontri diretti e siate prudenti nei rapporti. Toro - ...